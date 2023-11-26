الصين وكوريا الجنوبية تعربان مجدداً عن استعدادهما لمواصلة الشراكة الاستراتيجية

بوسان-سانا

أعربت الصين وكوريا الجنوبية مجدداً اليوم عن استعدادهما لمواصلة الشراكة التعاونية الاستراتيجية بينهما، والمضي قدماً في هذا الاتجاه.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” قوله عقب لقائه نظيره الكوري الجنوبي “بارك جين” في مدينة بوسان الكورية الجنوبية: إن “بكين مستعدة للعمل مع سيئول لتوطيد التبادلات والاتصالات لإقامة علاقات دبلوماسية، والتأكيد على الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة وإثرائها باستمرار”.

وأضاف وانغ على هامش اجتماع وزراء الخارجية الثلاثي الذي جمع كلاً من الصين واليابان وكوريا الجنوبية: “حقيقة أن الصين وكوريا الجنوبية جارتان ثابتة ولن تتغير، وفي ظل وجود نظام صناعي كامل وسوق ضخمة ستشهد الصين انفتاحاً أوسع، ما يعني أن وجود فرص جديدة للتعاون متبادل المنفعة مع كوريا الجنوبية مستمر”.

ودعا وانغ إلى “الحفاظ على الاحترام والثقة المتبادلين واستبعاد التدخلات الخارجية”، مؤكداً أن “بلاده تدعم كوريا الجنوبية في استضافة اجتماع وزراء الخارجية الثلاثي، وأنها مستعدة للعمل مع كوريا الجنوبية واليابان للدفع إلى بداية جديدة في التعاون الثلاثي”.

بدوره أعرب بارك عن “استعداد بلاده لتعزيز الحوار والاتصالات مع الصين على مختلف المستويات، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية والدفع لتحقيق تقدم جديد في الشراكة التعاونية الاستراتيجية”.

كما أعرب بارك عن أمله بأن “يحقق الاجتماع الذي جمع البلدان الثلاثة بعد انقطاع دام لسنوات نتائج إيجابية وأن يعمق التعاون الثلاثي”.

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