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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي

2023-11-26

دمشق-سانا

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف مطار دمشق الدولي ونقاطاً بريف دمشق، وأدى إلى خروج المطار من الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الرابعة و50 دقيقةً من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، ودمرت معظمها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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