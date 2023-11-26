قائد الجيش الإيراني: عملية طوفان الأقصى أسفرت عن هزيمة مذلة للكيان الصهيوني

طهران-سانا

اعتبر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن عملية طوفان الأقصى أدت إلى هزيمة مذلة للكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية استطاعت فرض شروطها على الاحتلال.

ونقلت وكالة إرنا عن موسوي قوله اليوم خلال حفل تكريم طلاب وممرضي جامعة الجيش الإيراني للعلوم الطبية: إن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أي إنجازات للكيان الصهيوني، مبيناً أن قصف المراكز المدنية لا يعتبر إنجازاً عسكرياً.

ووصف موسوي عملية طوفان الأقصى بأنها حدث غير مسبوق خلال 75 عاماً من النضال الفلسطيني، لافتاً إلى أن العملية أظهرت آثار تدهور الكيان الصهيوني، وأعادت للقضية الفلسطينية اعتبارها رغم محاولات البعض جعلها قضية منسية.

وأشار موسوي إلى أن الكيان الصهيوني فشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية وقبل مرغماً شروطها لوقف إطلاق النار.

وبين موسوي أن العدوان على غزة أظهر الطبيعة الحقيقية لأمريكا والدول الداعمة للكيان الصهيوني، رغم عمل أمريكا على خلق صورة جميلة لها عن حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال إمبراطوريتها الإعلامية وإنفاق الأموال الطائلة.

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