حكومة سيراليون تفرض حظراً للتجول في أنحاء البلاد بعد استهداف مسلحين مخزناً للجيش

فريتاون-سانا

فرضت حكومة سيراليون اليوم حظراً للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون، معلنة نجاحها في صدّ الهجوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الإعلام في سيراليون قولها في بيان: “إن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطر على الوضع”، لافتة إلى أنه تمّ فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح للقوات الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم.

وأشارت تقارير إخبارية إلى سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن.

وشهدت سيراليون الواقعة في غرب إفريقيا أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وتشريعية جرت في حزيران الماضي.

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