بدء صرف أثمان التفاح للمزارعين بالسويداء بقيمة نحو 135 مليون ليرة

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم صرف أثمان التفاح المسلمة من المزارعين للموسم الحالي، حسب ما ذكرت رئيسة دائرة التسويق الزراعي في فرع المؤسسة رشا غنام.

وأوضحت غنام في تصريح لمرسل سانا اليوم أن المبالغ الإجمالية المقرر صرفها تبلغ قيمتها نحو 135 مليون ليرة، استناداً لقوائم بأسماء المزارعين المستحقين لها، وبموجب شيكات تحول للمصرف التجاري تباعاً وحسب الدور المحدد لكل واحد منهم.

ولفتت غنام إلى أن فرع المؤسسة استجر خلال الموسم الحالي كميات قدرها نحو 44 طناً من التفاح من مختلف الأصناف التي تم توريدها لفرع المؤسسة من المزارعين.

عمر الطويل

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