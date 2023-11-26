39 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال يعانقون الحرية

القدس المحتلة- سانا

عانق 39 أسيراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الحرية اليوم مقابل إفراج المقاومة عن 13 من محتجزي الاحتلال لديها ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة.

وقالت المقاومة في بيان: إن تحرير الأسرى ما كان ليتم لولا تضحيات شعبنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته.

وتم تحرير 39 أسيراً فلسطينياً من معتقلات الاحتلال يوم أمس مقابل إفراج المقاومة عن 13 من محتجزي الاحتلال لديها.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح الجمعة بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الوحشي الذى أسفر عن استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 36 ألفا.

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