مظاهرتان في بوخارست وكيوتو تأييداً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة

بوخارست وطوكيو-سانا

تظاهر مئات الأشخاص في شوارع العاصمة الرومانية بوخارست تأييداً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون من الرومان وأبناء الجاليات العربية الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لوقف العدوان على غزة ووضع حد للمذبحة الاسرائيلية بحق أهله وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي له.

وطالب المتظاهرون بوقف الفظائع التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي مدينة كيوتو اليابانية تظاهر المئات تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وحمل المشاركون الذين جالوا في شوارع المدينة العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بالحرية لفلسطين وبوقف الإبادة الجماعية والعدوان على غزة.

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