(أمهات كاتبات).. فعالية منوعة في دمشق بمناسبة يوم الطفل العالمي

دمشق-سانا

بمناسبة يوم الطفل العالمي استضاف المركز الثقافي العربي في حي كفرسوسة بدمشق فعالية ثقافية منوعة تضمنت ندوة حوارية وعرضا لمسرح خيال الظل وعرضاً مسرحياً خاصاً بالأطفال.

وحملت الندوة الحوارية عنوان (أمهات كاتبات والكاتب الصغير) شاركت فيها كل من الكاتبات ثراء الرومي وميس العاني ونوار الشاطر.

الكاتبة ميس العاني قدمت في الندوة حوارا تفاعليا مع الأطفال تشاركت من خلاله معلومات حول أهمية القصة وقوالب كتابتها وشروط القصة الناجحة التي تجذب الأطفال والعلاقة بين الأمومة والكتابة.

وتضمن الحوار التفاعلي قراءة الطفل نزار دياب مقالاً من كتابته عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل البشرية، وبعدها قرأ الطفل جواد دياب قصة قصيرة كتبها إهداء لأطفال غزة.

أما الكاتبة ثراء الرومي فقدمت مداخلة بعنوان “اطفالنا.. أجمل قصائدنا وقصصنا” تحدثت فيها عن تجربتها ككاتبة وأم، وتوجهت بحديثها إلى الأمهات وأهمية التوازن بين مواهبهن ودورهن كأمهات.

وتطرقت الرومي إلى دورها في تعزيز القراءة عند أطفالها بحوارها الدائم معهم واستشارتهم في كل ما تكتبه، لتتمكن بذلك من نقل شغفها إلى أطفالها.

وقدمت الكاتبة نوار الشاطر مداخلة بعنوان ” دور الأهل في تنمية الإبداع عند الطفل” مؤكدة عدم وجود وصفة سحرية لتنمية الإبداع عند الأطفال وإنَّ الهدف الرئيس للتربية هو تنشئة أفراد قادرين على فعل أشياء جديدة ليست تكراراً لما فعلته الأجيال المنصرمة، ويتميزون بالإبداع والابتكار والاكتشاف.

ثم قدم عرض لمسرح خيال الظل تضمن قيماً تربوية وأخلاقية بطريقة تصل إلى عقل الطفل قدمتها المخايلة مها داوود.

وشرحت داوود بعد العرض عن تاريخ خيال الظل وطرق صنع الدمى والشخصيات التي تستخدم في العرض.

كما قدم في الفعالية عرض مسرحي للأطفال لفرقة كراميش للمخرج المسرحي زهير نعمو.

مريم حجير

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