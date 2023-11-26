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استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في جنين

2023-11-25

القدس المحتلة- سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن فلسطينيين استشهدا جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فيما أصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة.

كما قامت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة بمحاصرة المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر جمعية الهلال الأحمر ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة وشرعت بتدمير شوارع في أحياء المدينة وأطراف مخيمها بالجرافات وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الاستطلاعي.

واستشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

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