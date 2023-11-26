الشيخ الثائر عز الدين القسام .. ندوة في الجمعية التاريخية السورية بحمص

حمص-سانا

استعرض عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين الباحث ماجد دياب ضمن الندوة التي أقيمت اليوم في الجمعية التاريخية السورية بالتعاون مع المنتدى الثقافي الديمقراطي الفلسطيني حياة المجاهد عز الدين القسام كنموذج للمقاوم البطل الذي امتلك وعياً وطنياً وقومياً لطبيعة المشروع الصهيوني .

وتحدث الباحث خلال الندوة عن الشيخ عز الدين القسام من الولادة حتى هجرته لفلسطين وإدراكه لمخاطر المشروع الاستعماري الصهيوني إضافة لأفكار القسام ودوره في الإعداد والتحضير للثورة والموقف من بريطانيا.

وأشار الباحث إلى أن القسام أكد على عنصري الوعي والتنظيم خلال ثورته واعتمد على الفقراء والفلاحين والعمال مؤكدا أنه هو الغائب الحاضر الذي يعيش معنا في كل وقت وسنبقى نكن لهذا الثائر كل الاحترام والتقدير.

بدوره بين مدير المنتدى الثقافي الديمقراطي الفلسطيني أحمد سالم أننا بحاجة اليوم لإبراز هذه الشخصيات النضالية لتكون قدوة ومثال يحتذى لنا فنحن اليوم نعيش مرحلة المقاومة عبر معركة طوفان الأقصى ردا على كل خيارات المفاوضات ولا بد أن نستذكر الشيخ المجاهد عز الدين القسام.

لارا أحمد

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