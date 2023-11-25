مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمبنى شمال باريس

باريس-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون، جراء حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة ستان شمال العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس البلدية عز الدين الطيبي في تصريح لوكالة فرانس برس: “إنها مأساة مروعة”، لافتاً إلى أن بين المصابين الثمانية ثلاثة في حال خطرة بينهم طفل، وأشار الطيبي إلى أنه أصدر في أواخر أيلول الماضي تحذيراً لهذا المجمع السكني المتداعي، حيث يقيم نحو 15 شخصاً، علماً أن وحدات عدة فيه كانت شاغرة، موضحا أنه سيتم إجلاء السكان الأربعاء المقبل.

يذكر أن المنطقة شهدت سابقاً حريقين أوقعا ضحايا.

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