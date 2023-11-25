كوبا تتوقع تطبيق نظام الدفع الروسي (مير) بشكل كامل نهاية العام

هافانا-سانا

أعلن وزير السياحة الكوبي خوان كارلوس غارسيا غراندا أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء نظام الدفع ببطاقات (مير) الروسية، لدفع ثمن السلع والخدمات، بحلول نهاية العام الجاري.

وقال غراندا في حسابه على منصة إكس: “عملية استخدام بطاقات مير الروسية كوسيلة للدفع تتقدم، وستنتشر تدريجياً في جميع أنحاء البلاد بدءاً من المواقع السياحية في هافانا وفاراديرو وجزر سييغو دي أفيلا وكاماغوي”.

وأضاف: “من المقرر الانتهاء من هذا المشروع بحلول نهاية العام 2023، وسيتم طرح الخدمة في معظم مرافق القطاع السياحي وسلاسل المتاجر ومراكز الخدمة في جميع أنحاء البلاد”.

وبدأ العديد من البنوك في هافانا قبول الدفع بواسطة بطاقات مير في منتصف آذار الماضي، إلا أنه في الوقت الحالي لا يزال غير ممكن الدفع ببطاقة مير في المطاعم والمحال التجارية، في حين تتوقع سلطات كوبا أن يؤدي إدخال نظام الدفع في الجمهورية إلى جذب المزيد من السياح من روسيا.

وكانت أولى الدول التي بدأت بنوكها بقبول بطاقات مير هي بيلاروس وكازاخستان، حيث حدث ذلك في عام 2018، والآن يعمل نظام الدفع الروسي هذا في نحو 10 دول، وقد أعربت أكثر من 15 دولةً عن استعدادها لتطبيقه.

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