إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب معتقل عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله اعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شابين منهم بجروح، كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

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