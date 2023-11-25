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تخليداً لذكرى الأطفال الشهداء الفلسطينيين… أمهات بريطانيات يقتحمن مصنعاً يزود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة

2023-11-25

لندن-سانا

اقتحمت مجموعة من الأمهات البريطانيات بصحبة أطفالهن الرّضع مبنى إدارة مصنع بي ايه أي في العاصمة لندن، بسبب تورطه في المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال تزويده جيش الاحتلال بالأسلحة.

وذكرت صحيفة “مورننغ ستار” البريطانية أن النساء وأطفالهن أطلقن بالونات باللون الأسود، تخليدا لذكرى الأطفال الشهداء الفلسطينيين، وتعبيراً عن احتجاجهن على الدعم لكيان الاحتلال.

وحاول عناصر أمن المبنى التصدي للنساء البريطانيات وأطفالهن الذين ردوا بدورهن بإطلاق شعارات عار عليكم، و لن ننسى عاركم، كما رفعن أعلام فلسطين، وأطلقن البالونات السوداء، وقرعن الطبول.

وقالت إحدى المتحدثات في كلمة لها: “لقد وقعتم اتفاقية مع جيش الاحتلال بقيمة 3 مليارات دولار لتصنيع مقاتلات اف 35 التي تقتل الأطفال في غزة، وتستهدف تجمعات المشافي والمدارس مثل ما حدث في مجزرة المستشفى المعمداني ومدرسة الفاخورة، وتقتل المدنيين، وتحرم الآباء والأمهات من أطفالهم”.

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