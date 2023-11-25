طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأمطار تشمل أغلب المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق مع أجواء سديمية مغبرة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم ماطر على المنطقة الساحلية، ويمتد الهطل تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر ليشمل أغلب المناطق الداخلية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية مساءً.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، بينما تكون في باقي المناطق جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الساحلية، والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…