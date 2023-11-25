مصرع عشرة أشخاص جراء اندلاع حريق بمركز تجاري جنوب باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات جراء اندلاع حريق في مركز تسوق بمدينة كراتشي الواقعة بإقليم السند جنوب باكستان اليوم.

ونقلت رويترز عن مسؤولين ووسائل إعلام محلية قولهم: إن الحريق اندلع صباح اليوم بأحد الطوابق بمركز آر جيه للتسوق، ثم انتشر في باقي الطوابق، ما أدى إلى مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين، بينهم حالات حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهته قال رئيس بلدية كراتشي مرتضى وهاب صديقي، في منشور على منصة إكس: إنه تم إجلاء العشرات من المبنى في حين لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرةً للبحث عن ناجين، مضيفاً: إن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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