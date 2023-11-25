(أنت تستطيع) فعالية للأشخاص ذوي الإعاقة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أقامت مؤسسة فرصة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعاليةً، بعنوان أنت تستطيع، وذلك في مقر المؤسسة بريف دمشق.

وتضمنت الفعالية فقرات فنيةً ورياضيةً للتعريف بالقدرات التي يملكها أطفال متلازمة داون، وفقرات شعريةً، إضافةً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة أوغاريت لتقديم شاشات تعليمية لتنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة.

وتم خلال الفعالية افتتاح مقر جديد للمؤسسة في منطقة الغزلانية، يقدم مجموعةً من البرامج التي تعنى بالتنمية الفكرية للأطفال المصابين باضطراب التوحد وبمتلازمة داون والشلل الدماغي ونقص الأكسجة، ومختلف أنواع الإعاقة الناتجة عن الحوادث من عمر 3 إلى 18 عاماً، ومتابعتهم ببرامج تدريب مهني.

وبينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق فاطمة رشيد في تصريح لـ سانا أنه من الضروري تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهار مهاراتهم، لكونهم شريحةً تمتلك الإرادة القوية، لافتةً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقدم جميع التسهيلات للمنظمات غير الحكومية لتقديم أنشطة وبرامج في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة سمر نايفة أن المؤسسة تعمل على مجموعة من البرامج التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافةً إلى القيام بدعم 50 سيدةً من ريف دمشق في مشاريع ريادية وإنتاجية.

الاختصاصية النفسية سميرة عبيدي لفتت إلى أن برامج المؤسسة تتابع حالات صعوبات التعلم وتقويم اللغة والكلام لدى الأطفال عبر تمارين مدتها 45 دقيقةً خلال الدرس الواحد، لتمكين الطفل من نطق الأحرف من مخارجها الصحيحة وتنمية مهاراتهم.

مهند سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc