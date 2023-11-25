أحمد الخضر… مسيرة حافلة بالإنجازات بالكيك بوكسينغ والفنون القتالية

حمص-سانا

برز أحمد الخضر كأحد لاعبي رياضة الكيك بوكسينغ في حمص، مسجلاً العديد من الإنجازات المحلية اللافتة قبل أن يتجه للتدريب بالفنون القتالية، ويخرج العديد من الأبطال الذين اعتلوا منصات التتويج محلياً.

الخضر مواليد 1987 ذكر في حديثه لـ سانا أن شغفه بالرياضات القتالية دفعه أولا لدخول رياضة الكاراتيه التي لم يستمر فيها سوى عامين بعدها بدأ تدربه على رياضة الكيك بوكسينغ عام 2000 لنحو أربعة أعوام لينطلق بعدها في مسيرة الإنجازات التي استمرت لغاية 2014، واحتل خلالها المركزين الأول والثاني في بطولات المحافظة والجمهورية، ما أعطاه الدافع

للخوض أكثر في مهارات الرياضات القتالية والتعرف على تقنياتها ومبادئها وصقل مهاراته فانتقل إلى لعبة الملاكمة ولعبة “الام ام أي” ومن ثم إلى المصارعة الرومانية.

وتابع الخضر: بعد إلمامي بجميع الفنون القتالية توجهت للتدريب حيث حصلت عام2019 على شهادة التدريب في الفنون القتالية المختلطة بقوة الرمي وانطلقت في مسيرتي التدريبية التي كللتها بتخريج 38 بطلاً من أبطال الجمهورية بجميع الفئات منذ عام 2020 حتى الآن، مؤكداً أنه سيبذل ما بوسعه من جهود للحفاظ على تميز لاعبيه، وإيصالهم دائماً إلى منصات التتويج.

ولفت الخضر إلى أن الفضل في نجاح مسيرته الرياضية يعود بالدرجة الأولى لوالديه اللذين كانا يحثانه على المضي قدما فيها إلى جانب مدربه عبد الهادي بحسيك.

والخضر حالياً عضو لجنة فنية بالفنون القتالية بحمص، ومدرب بنادي الشرطة وهو حكم ومدرب درجة ثانية، ونال العام الماضي شارة أفضل مدرب بالفنون القتالية من قبل اتحاد اللعبة.

هنادي ديوب

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