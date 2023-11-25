فعالية توعوية ترفيهية للأطفال وأهاليهم بالسويداء

السويداء-سانا

أقامت جمعية محبة ووفا بالسويداء اليوم فعالية توعوية ترفيهية للأطفال وأهاليهم، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بمقر الجمعية جلسة توعوية بعنوان “كيف أحمي طفلي من التحرش الجنسي” قدمت خلالها مسؤولة الإرشاد النفسي في الفريق الطبي للجمعية المرشدة ردينة عزام نصائح للأهل باتباع الخطوات التي تساعدهم في غرس روح المسؤولية لدى أطفالهم، وخاصة اتجاه أجسادهم في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما تضمنت الفعالية تنظيم مسابقات ثقافية وأنشطة تفاعلية للأطفال وألعاباً وتوزيع هدايا رمزية لهم.

وفي تصريح لمراسل سانا أشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية محبة ووفا فريال السليم إلى أن الهدف من الفعالية تقديم نشاطات هادفة لجعل الأطفال بالتعاون مع أسرهم أكثر استقلالية واعتماداً على أنفسهم في حل المشكلات التي تواجههم في حياتهم مستقبلاً واحترام حقوق الآخرين، وأن يكونوا أشخاصا فاعلين وناجحين في حياتهم الدراسية والعملية مستقبلاً.

عمر الطويل

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