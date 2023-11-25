SCS-NET
الشريط الإخباري

الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات العنصرية لبرلماني هولندي الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني

2023-11-25

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها برلماني هولندي، والتي دعا فيها إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنكار حقه في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا: “إن هذه التصريحات دعوة لتصعيد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتدخل سافر في شؤونهم ومصيرهم”، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وطالبت الخارجية الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي على …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved