الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات العنصرية لبرلماني هولندي الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها برلماني هولندي، والتي دعا فيها إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنكار حقه في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا: “إن هذه التصريحات دعوة لتصعيد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتدخل سافر في شؤونهم ومصيرهم”، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وطالبت الخارجية الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

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