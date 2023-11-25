الصين تطالب اليابان بالامتثال الكامل للإشراف الدولي على تصريف مياه محطة فوكوشيما

فيينا-سانا

جددت الصين رفضها الصارم قضية تصريف اليابان للمياه الملوثة نووياً من محطة فوكوشيما في المحيط، داعية طوكيو إلى الامتثال الكامل للإشراف الدولي حول هذا الأمر.

ونقلت وكالة شينخوا عن (لي سونغ) مندوب الصين الدائم في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله: إن خطة التصريف ليست شأنا يابانياً خاصاً، ولكنها قضية رئيسة تتعلق بالسلامة النووية وتؤثر على البيئة البحرية العالمية والصحة العامة والمصلحة العامة الدولية، مضيفاً: إن الصين ترفض بشدة خطة اليابان وتحثها على وقف هذا التصريف.

وقال (لي): إن بلاده دافعت دائما بقوة ونشطت في الترويج لتعزيز الإشراف الدولي على خطة التصريف اليابانية من أجل التحسين المستمر لهذا الإجراء على الأمد الطويل.

وحث (لي) أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التمسك بموقف موضوعي وغير متحيز وعلمي، وتعزيز الاتصالات مع الدول الأعضاء، ومواصلة تعزيز ترتيبات الإشراف الدولي على خطة اليابان، كما دعا الدول الأعضاء في الوكالة ومجلس محافظي الوكالة إلى المساهمة في تحسين ترتيبات الإشراف الدولي وإجراء مراجعات منتظمة لهذه الترتيبات المتعلقة بخطة التصريف اليابانية.

وأعرب (لي) عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاضطلاع بدور قيادي بشأن قضية تصريف مياه فوكوشيما، والمشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى تعزيز ترتيبات إشراف دولي مستقل وطويل الأجل وفعال على هذا الأمر.