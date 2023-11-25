قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس، واعتدت بالضرب على الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم بعد أن فتشت المنازل، وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من قرية عرانة شمال شرق جنين، وآخر من الخليل، وشاباً من قلقيلية بعد أن داهمت منزله، وفلسطينيين اثنين من قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق اليوم بلدة البيرة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين في حي البالوع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc