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باريس سان جيرمان يفوز على موناكو بخماسية في الدوري الفرنسي

2023-11-25

باريس-سانا

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه موناكو بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في مباراة افتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف فريق باريس سان جيرمان كل من غونزالو راموس وكيليان مبابي وعثمان ديمبلي وفيتينيا وراندال كولو مواني في الدقائق 18 و39 و70 و72 و90/، في حين سجل لموناكو كل من اللاعبين تاكومي مينامينو وفلوريان بالوغون في الدقيقتين 22 و75 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده الى 30 في صدارة ترتيب فرق الدوري الفرنسي في حين تجمد رصيد موناكو عند 24 نقطة في المركز الثالث.

 

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