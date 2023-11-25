25 تشرين الثاني اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

دمشق-سانا
885 – بدء حصار باريس من قبل الفايكنغ.
1491 – بدء حصار غرناطة، آخر معاقل المسلمين في الأندلس.
1875 – الخديوي إسماعيل يبيع أسهم مصر في قناة السويس لبريطانيا، وكان يقدر عدد الأسهم بمئة وسبعين ألف سهم.
1975 – استقلال سورينام عن هولندا.
1992 – الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين، هما التشيك وسلوفاكيا، وذلك اعتباراً من الـ 1 من كانون الثاني 1993، وذلك بعد استفتاء شعبي.
2011 – المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يكلف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة.
من مواليد هذا اليوم:
1562 – لوبي دي فيغا، كاتب مسرحي وشاعر إسباني.
1915 – أوغستو بينوشيه، رئيس تشيلي.
من وفيات هذا اليوم:
311 – البابا بطرس الأول، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
1950 – يوهانس فلهلم ينسن، كاتب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.
1976 – خير الدين الزركلي، كاتب ومؤرخ وشاعر وصحفي سوري.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
عيد الاستقلال في سورينام.
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