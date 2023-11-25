25 تشرين الثاني اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

دمشق-سانا

885 – بدء حصار باريس من قبل الفايكنغ.

1491 – بدء حصار غرناطة، آخر معاقل المسلمين في الأندلس.

1875 – الخديوي إسماعيل يبيع أسهم مصر في قناة السويس لبريطانيا، وكان يقدر عدد الأسهم بمئة وسبعين ألف سهم.

1975 – استقلال سورينام عن هولندا.

1992 – الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين، هما التشيك وسلوفاكيا، وذلك اعتباراً من الـ 1 من كانون الثاني 1993، وذلك بعد استفتاء شعبي.

2011 – المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يكلف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة.

من مواليد هذا اليوم:

1562 – لوبي دي فيغا، كاتب مسرحي وشاعر إسباني.

1915 – أوغستو بينوشيه، رئيس تشيلي.

من وفيات هذا اليوم:

311 – البابا بطرس الأول، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1950 – يوهانس فلهلم ينسن، كاتب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.

1976 – خير الدين الزركلي، كاتب ومؤرخ وشاعر وصحفي سوري.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

عيد الاستقلال في سورينام.

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