الصحة العالمية تعرب عن قلقها على مصير مدير مستشفى الشفاء والعاملين المعتقلين لدى “إسرائيل”

جنيف-سانا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها على مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي مع ثلاثة من العاملين الصحيين هذا الأسبوع، داعية الأخيرة إلى “احترام كامل لحقوقه”.

وذكّرت المنظمة في بيان نقلته وكالة فرانس برس أنّ مدير مستشفى الشفاء الذي يعد الأكبر في قطاع غزة اعتقل في الـ 22 من الشهر الجاري مع آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى، لافتة إلى أنه تم اعتقال ثلاثة من أفراد

الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وثلاثة من وزارة الصحة، حيث تم “إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين، إلا أن المنظمة ليس لديها معلومات عن سلامة العاملين الصحيين الأربعة الآخرين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء”.

وطالبت منظمة الصحة باحترام حقوق المعتقلين القانونية والإنسانية بالكامل أثناء احتجازهم.