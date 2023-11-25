الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة على المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في بعض المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم مساء وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية بعد منتصف الليل تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، كما يكون الجو سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وبارداً ليلاً بشكل عام وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة تتجاوز سرعتها 45 كليو متراً في الساعة تثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً: يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم ماطر على المنطقة الساحلية، ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات بعد الظهر ليشمل أغلب المناطق الداخلية، وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وخاصة في المناطق الساحلية مساء.

كما تبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق مع أجواء سديمية مغبرة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية ونشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتتجاوز سرعتها 75 كليومتراً في الساعة وخاصة في المنطقة الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الإثنين دمشق 20 / 9 21 / 10 16 / 5 القنيطرة 18 / 6 19 / 8 14 / 5 درعا 20 / 10 21 / 10 15 / 5 السويداء 20 / 9 20 / 9 14 / 4 حمص 18 / 6 20 / 8 14 / 5 حماة 18 / 7 21 / 8 15 / 6 الحسكة 17 / 6 17 / 7 17 / 5 اللاذقية 22 / 13 22 / 15 18 / 12 طرطوس 24 / 14 24 / 14 18 / 12 حلب 16 / 5 19 / 8 15 / 4 إدلب 16 / 6 18 / 7 15 / 4 دير الزور 20 / 8 23 / 9 18 / 6 الرقة 18 / 8 22 / 8 17 / 6

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