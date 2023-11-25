الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استجابة لنداء الإنسانية بعدما كشفه اتفاق التهدئة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأوضحت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا أنه رغم التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة إلا أن ما نشر حتى الآن يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي مجددا إلى اتخاذ قرار يفرض وقف العدوان الإسرائيلي ويضمن عودة النازحين ويكفل تأمين جميع الاحتياجات الأساسية والإنسانية للفلسطينيين في القطاع وبشكل مستدام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

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