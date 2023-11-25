بوليانسكي: روسيا لن تسمح للمسؤولين عن تفجير خطي أنابيب السيل الشمالي بالإفلات من العقاب

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن بلاده لن تسمح للمسؤولين عن تدمير خطي أنابيب غاز السيل الشمالي بالإفلات من العقاب.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله في تصريح اليوم: “إن مجلس الأمن الدولي ليس المنبر الوحيد الذي نثير فيه قضية تفجير خطوط الغاز، وهو ليس المنبر الأكثر أهمية في هذا الشأن، ولن نتخلى عن ملاحقة من تسببوا بذلك”، مشيراً إلى أن هؤلاء يدركون أنهم سيخضعون للمساءلة عاجلاً أم آجلاً.

وأضاف بوليانسكي: “إن هناك العديد من الدول التي ترى أن ما حدث لخطي غاز السيل الشمالي ينطوي على تهديدات مستقبلية كبيرة، وإذا سمحنا لهم بالإفلات من العقاب فإن هذا سيعطيهم الجرأة لتنفيذ هجمات إرهابية إضافية على البنى التحتية ذات الأهمية السياسية الواقعة خارج الحدود”.

وتعرضت أنابيب السيل الشمالي 1و2 التي تورد الغاز الروسي إلى ألمانيا في أيلول 2022 لتفجير إرهابي أدى إلى خروجها عن الخدمة، فيما أكدت روسيا في حينه وقوف واشنطن وكييف وراء التفجير.

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