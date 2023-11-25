بوتين: روسيا ستعتمد استراتيجية جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعتمد استراتيجية جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب مشيراً إلى أن البشرية دخلت حقبة جديدة من وجودها مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال بوتين خلال المؤتمر الدولي رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي: إن “الحكومة الروسية ستعمل جاهدة لجعل روسيا واحدة من أكثر البلدان راحة لتطوير الذكاء الاصطناعي” لافتاً إلى ضرورة زيادة تدريب الموظفين في هذا المجال.

وأضاف بوتين “في السنوات الأخيرة قمنا بتوسيع مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بواقع مرة ونصف في قطاعات مختلفة من الاقتصاد والمجال الاجتماعي” مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيزداد وسيشمل المزيد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن عالم المستقبل التكنولوجي يجب أن يكون متعدد الأقطاب موجهاً حكومة بلاده للإسراع في تأسيس برنامج تعليمي حول الذكاء الاصطناعي لرؤساء الشركات والجهات الحكومية.

وتنعقد النسخة الثامنة من مؤتمر رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي في العاصمة الروسية موسكو بتنظيم مصرف سبيربنك أكبر مصرف في روسيا حيث كرس المؤتمر لمناقشة واستعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير العلوم وقطاع الأعمال والحياة الاجتماعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc