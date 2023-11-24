بمبادرة أهلية… حملة تشجير بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

في إطار تشجيع المجتمع المحلي للحفاظ على الغابات والغطاء النباتي وضمان سلامة البيئة من مخاطر الحرائق نفذّت مؤسسة ضوء سورية للبيئة بالتعاون مع مديرية زراعة اللاذقية حملة تشجير في جبل الحرة التابع لبلدية ربيعة بريف المحافظة الشمالي.

وشارك في الحملة 40 شخصاً من مختلف الأعمار نفذوا خلالها أعمال نقل وزراعة الغراس بالتعاون مع عمال دائرة الحراج بالمديرية، حيث تمت زراعة 500 غرسة صنوبر ثمري على مساحة هكتارين ونصف الهكتار.

وفي تصريح لـ سانا بين أكثم إسماعيل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة أن الهدف من الحملة المساهمة في إعادة الغطاء النباتي للمناطق المتضررة جراء الحرائق على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن حملات التشجير من الأنشطة البيئية التي تشجع على المشاركة المجتمعية وتوعية الناس بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأشار غسان كبيبو رئيس مركز حرائق ربيعة إلى أن عددا من عمال دائرة الحراج بمديرية الزراعة شاركوا بالحملة وأشرفوا على زراعة الغراس لضمان إنجاز العمل بشكل صحيح، لافتاً إلى دور العمل الأهلي في دعم جهود عمال المديرية لإعادة تشجير المواقع المتضررة من الحرائق بعدد من المناطق.

وخلال مشاركتهما بالحملة أشار كل من الدكتورة هنادي جردي من كلية الصيدلة بجامعة المنارة والدكتور عمار خلوف إلى أهمية الأنشطة المجتمعية في التوعية البيئة للعمل على إعادة المساحات الخضراء.

وبيّنت المعلمة مريم رجب أن حبها للطبيعة يعود للطفولة ولا تزال المناظر الخلابة لجبال اللاذقية وكسب بغاباتها الخضراء محفورة بذاكرتها، مؤكدة أن المشاركة بهذه الأنشطة واجب لأن الحفاظ على البيئة له دور صحي وجمالي، بينما عبر الطفل جاد رجب عن سعادته بالمشاركة مع والديه في أنشطة الحملة فقام بزراعة غرسة ونقل لرفاقه معلومات عن أهمية الحفاظ على البيئة ومخاطر الحرائق.

ولفتت المعلمة علا حلاق إلى أن مثل هذه الحملات لها دور في تعويض خسائر الغطاء النباتي بسبب الحرائق.

رشا رسلان

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