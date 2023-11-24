عبد اللهيان: الولايات المتحدة بدعمها الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة توسع نطاق الحرب

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة ومن خلال دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي بكل أنواع الأسلحة توسع نطاق الحرب في المنطقة معرباً عن أمله بأن تكون التهدئة المؤقتة في قطاع غزة بداية لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان قوله اليوم “تلقينا رسائل من الجانب الأميركي مفادها بأنهم لا يتطلعون لتوسيع نطاق الحرب، وكان ردنا عليهم أنه بدعمهم “إسرائيل” ومدها بالأسلحة فإنهم يوسعون نطاق الحرب” مشدداً على أنه لولا الدعم الأمريكي لما تمكّن كيان الاحتلال من مواصلة عدوانه.

ولفت عبد اللهيان إلى أن أمريكا والكيان الإسرائيلي ورغم أكثر من شهر ونصف الشهر من العدوان الغاشم وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، لم يحققا إنجازات عسكرية واضطرا إلى التفاوض بشكل غير مباشر من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيهم لدى المقاومة.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت فلسطين المحتلة بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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