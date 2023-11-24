طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم مساء

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم مساءً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية بعد منتصف الليل تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو بارداً بشكل عام خلال فترات الليل وخاصة على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في تلك المناطق أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…