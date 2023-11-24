SCS-NET

طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم مساء

2023-11-24

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم مساءً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية بعد منتصف الليل تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو بارداً بشكل عام خلال فترات الليل وخاصة على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في تلك المناطق أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق19 / 8
المنطقة الجنوبية19 / 9
المرتفعات الجبلية13 / 1
المنطقة الوسطى17 / 6
المنطقة الساحلية22 / 13
المنطقة الشمالية16 / 6
منطقة الجزيرة17 / 6
المنطقة الشرقية21 / 7
منطقة البادية16 / 5

انظر ايضاً

الحرارة أدنى من معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved