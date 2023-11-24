الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم الاحتلال بوقف عدوانه على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على قطاع غزة، ويضمن عودة النازحين إلى منازلهم، ويكفل تأمين الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن الاحتلال ونتيجة غياب المحاسبة الدولية يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يقتلون بالطيران الحربي والأسلحة المحرمة دولياً، وفي الضفة الغربية يقتلون برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، أو برصاص ميليشيات المستعمرين المسلحة، في استهتار واضح بحياة الفلسطينيين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن استمرار الفشل الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإفلات الاحتلال الإسرائيلي المستمر مع العقاب، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.

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