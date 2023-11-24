خلال أسبوع…الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية بـ 31 عملية أصابت أهدافها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت من الـ 18 إلى الـ 24 من تشرين الثاني الجاري 31 عملية مشتركة ضد القوات الأوكرانية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار استهدفت فيها البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومستودعات ذخائر المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية ومرافق تخزين والوقود.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم أنه تم أيضاً استهدفت مواقع القوات الأوكرانية والتشكيلات النازية ومواقع فيلق المرتزفة الأجانب معلنة تدمير كل الأهداف المذكورة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن حجم الخسائر التي ألحقتها القوات الروسية خلال الأسبوع الأخير بالقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 3885 عسكرياً أوكرانياً بين قتيل وجريح، في اتجاهات كوبيانسك كراسنوليمانسك ودونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، كما تم تدمير 138 آلية ومراكب عسكرية وعربات مدرعة قتالية.

ولفت البيان إلى أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية الروسية وقوات الصواريخ دمرت خلال أسبوع محطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات (إس-300) ومحطتي رادار أمريكيتي الصنع من طراز (آن/تي بي كيو-50) مضادتين للطائرات، ومحطة رادار حربية مضادة في حوض البحر الأسود 12 زورقًاً مسيراً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية متجهًا نحو شبه جزيرة القرم.

وذكر البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الأسبوع 3 طائرات ومروحيات أوكرانية تابعات للقوات الجوية الأوكرانية.

ودمرت 15 صاروخاً من نظامي راجمات الصواريخ (هيمارس) و(ألدار) وصاروخين مضادين للسفن من طراز (نبتون)، و176 مركبة جوية دون طيار.

وخلصت الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 537 طائرة و255 مروحية و9165 طائرة دون طيار و442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و13586 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1185 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ، و7166 مدفعاً ميدانياً، وقذائف هاون وأيضاً 15572 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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