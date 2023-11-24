وقفات تضامنية في الأردن دعماً لأهالي غزة

عمان-سانا

شهدت عمان والمحافظات الأردنية اليوم وقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته وتنديداً بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن المشاركين في الوقفات التضامنية استنكروا المجازر والممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية، داعين إلى وقفها وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع المحاصر.

وأكد المشاركون في الوقفات على دعمهم لاشقائهم الفلسطينيين ووقوفهم الحازم ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي وتمسكه بأرضه، ورفضه كل محاولات الاحتلال للنيل من عزيمته والاستسلام لرغباته بتهجيرهم خارج أرضهم ووطنهم.

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