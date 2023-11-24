الانتهاء من أعمال ترميم مدخل قلعة حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باسم الرئيس الأسد.. مستشار وزير الخارجية يعزي النائب اللبناني محمد رعد باستشهاد نجله
2023-11-24
رئيس كوبا يتقدم مسيرة تضامنية حاشدة مع فلسطين في العاصمة هافانا
2023-11-24
سورية تشارك في ندوة قومية بالجزائر حول دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار المؤسسات
2023-11-23
سورية تحذر من استمرار النهج الصهيوني القائم على العدوان وارتكاب الجرائم في المنطقة
2023-11-22
بمشاركة سورية… انعقاد منتدى مناهضة ممارسات الاستعمار الجديد في موسكو
2023-11-22
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية
2023-11-20
وزير الإعلام يبحث مع الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون وخطة عام 2024
2023-11-20
محليات
باصات نقل داخلي لنقل الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بدرعا
2023-11-24
الجو صحو بشكل عام وبارد ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-11-24
صباغ يلتقي السفير الموريتاني بدمشق: عمق ومتانة العلاقات الأخوية السورية الموريتانية
2023-11-23
النفط تعلن عن السماح لسيارات الأجرة العامة بالتزود بمادة البنزين أوكتان 95 ب20 ليتراً كل 10 أيام
2023-11-23
دعماً لأطفال غزة… مبادرة تشاركية في الحسكة تشمل مسيرة وعرضاً مسرحياً
2023-11-23
زراعة أكثر من 110 آلاف غرسة في درعا للموسم الحالي
2023-11-23
جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي الحالي
2023-11-23
رياضة
فوز الفتوة والوثبة على الطليعة والحرية بالدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-24
فريق الوحدة يفوز على الشرطة العراقي في بطولة غرب آسيا لكرة السلة (وصل)
2023-11-23
الكرامة يفوز على الجلاء في دوري كرة السلة للرجال
2023-11-23
توفير مستلزمات التدريب ودعم الأندية… أبرز مطالب المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحلب
2023-11-23
اختتام بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال والسيدات
2023-11-23
المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدمشق: إعادة النظر بقانون الاحتراف والاستثمارات
2023-11-23
حطين يفوز على الاتحاد أهلي حلب ويواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-23
اقتصاد
السورية للتجارة تبدأ بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين
2023-11-24
الذهب يستقر ويتجه لثاني مكاسب أسبوعية
2023-11-24
أكاديمي أمريكي يكشف هشاشة اقتصاد الولايات المتحدة
2023-11-23
الزراعة تحدد موعد البدء بتوزيع الأسمدة من المصرف الزراعي
2023-11-23
ضبط 15 طناً من الإسمنت المعد للاتجار غير المشروع
2023-11-23
تمديد السماح للمنشآت الصناعية باستيراد القطن المحلوج لـ 6 أشهر إضافية
2023-11-23
بدء جني محصول البطاطا الخريفية في درعا
2023-11-23
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SyrianArabNewsAgency
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2023-11-24
الانتهاء من أعمال ترميم مدخل مدينة حلب
2023-11-24
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