هبة العبد موهبة من السويداء تبحث عن التميز والاختلاف في فضاء الفن التشكيلي

السويداء-سانا

تبحث المهندسة الشابة هبة العبد من محافظة السويداء عن التميز والاختلاف في فضاء الفن التشكيلي بعد موهبة فطرية دعمتها بدراسة أكاديمية في إطار سعيها لتطوير أدواتها وإمكانياتها بشكل مستمر.

الشابة هبة روت خلال حديثها لـ سانا الشبابية كيف بدأت بالرسم قبل الكتابة بعمر خمس سنوات، حيث كانت تلفت أنظار مدرسيها عبر محاولتها تقديم شيء مختلف عن زملائها إلى أن تطورت موهبتها تدريجياً عبر سنوات من العمل والاجتهاد.

هبه التي درست الهندسة الزراعية أكدت أنها حرصت بعد تخرجها من الجامعة على الانضمام لمركز الفنون التشكيلية في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء والتخرج منه عام 2018، بعد خضوعها لأربع مراحل تدريبية حيث تحققت لها الفائدة مع وجود نخبة من المدرسين تماشياً مع استفادتها من نصائح وخبرة عدد من الفنانين التشكيلين أيضاً.

وبينت الفنانة الشابة التي انتسبت خلال العام الحالي لاتحاد الفنانين التشكيلين كيف أنها نجحت بالمشاركة مع الاتحاد بمعرض جماعي وصولاً إلى إقامة معرض فردي خاص بها مع تحضيرها حاليا لمعرض فردي ثانٍ بأسلوب جديد.

وتحرص هبه التي ترسم بألوان الزيتي والإكريليك على إبراز اللون القوي في لوحاتها وتضمينها ما تسمعه من موسيقا وتقرأه من كتب مع العمل بإحساسها الخاص لجعل المتلقي يرى بأن اللوحة تلامس روحه دون تقيدها المطلق بأسلوب أو مدرسة بل تبحث عن أسلوبها الخاص بها ورسم كل لوحة مختلفة عن الأخرى كما ذكرت.

وبحسب هبه فإنها تركز ضمن أعمالها على إظهار أنوثة المرأة وقوتها بما يتماشى مع شخصيتها، وكذلك على الطبيعة بشكل تعبيري، إضافة لتقديم البورتريه بطريقة خاصة، مبينة أن كل الأعمال التي أنجزتها قريبة إلى قلبها مع وجود وقع خاص لبعضها.

وتجد هبه أن الرسم ليس مجرد هواية بالنسبة لها بل هو مكمل لروحها ويرتبط بتفاصيل حياتها اليومية وسعيها للبحث عن ذاتها من خلاله وإظهار الشيء الذي يشبهها والانطلاق للمشاركة بمعارض أوسع داخل سورية وخارجها.

عمر الطويل

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