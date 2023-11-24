استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم العودة إلى شمال غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏أثناء محاولتهم العودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله، بعد دخول اتفاق التهدئة المؤقتة حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على العديد من النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع لمنعهم من العودة إلى منازلهم في شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت فلسطين المحتلة، بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 36 ألفاً.

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