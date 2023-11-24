السورية للتجارة تبدأ بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للتجارة بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين بعد فرزها وتوضيبها بمراكز فرز المؤسسة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وذلك ببرادات المؤسسة.

وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها تهدف من خلال المؤسسة السورية للتجارة إلى تسويق أكبر قدر من الحمضيات لهذا الموسم حسب الإمكانات المتوفرة، وستستمر المؤسسة بعمليات التصدير حتى نهاية الموسم، إضافة إلى مواصلتها تسويق الحمضيات وتوزيعها على صالات ومنافذ البيع المنتشرة في جميع المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لخطة مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الوزارة لتسويق أكبر قدر من الحمضيات داخل سورية وخارجها دعما للفلاحين.

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