الجيش الروسي يعثر على زورق أوكراني مسير في القرم

موسكو-سانا

عثر الجيش الروسي على الشاطئ الغربي لشبه جزيرة القرم على زورق ماغورا مسيّر أوكراني بحالة تقنية جيدة.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه بناء على صور فوتوغرافية نشرتها الشبكات الاجتماعية فإن الزورق فُقد بعد تعطل مركز القيادة، ولم يتمكن من استقبال الإشارات اللاسلكية من مشغّله ولم يؤد الحادث إلى انفجار عبوته الناسفة، فقذف البحر به إلى الشاطئ دون حدوث أضرار واضحة.

ويبدو أن الزورق ينتمي إلى مجموعة الزوارق الانتحارية الأربعة التي حاول بها الجيش الأوكراني في ليلة الـ 22 من تشرين الثاني الجاري شن الهجوم على سفن الأسطول البحري الروسي.

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