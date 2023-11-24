الأمن الروسي يعتقل عميلاً للاستخبارات الأوكرانية في القرم

موسكو-سانا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم عميلا جندته الاستخبارات الأوكرانية لتزويدها بقطع غيار وأجهزة حساسة لطائرات حربية روسية وسوفييتية الصنع تستخدمها قوات كييف.

ونقلت وكالة تاس عن الأمن الفيدرالي الروسي قوله في بيان: “إنه تم في مدينة فيودوسيا بجمهورية القرم اعتقال مواطن روسي جندته الاستخبارات الأوكرانية لتزويدها مقابل مبالغ مالية بمكونات وقطع غيار للطائرات الحربية روسية الصنع”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل أمس مواطناً أوكرانياً خطط بتوجيه من استخبارات كييف لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى في مدينة فورونيج الروسية.

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