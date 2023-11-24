الرئيس كيم: إطلاق قمر صناعي للاستطلاع هو ممارسة كاملة لحقنا بالدفاع عن النفس

بيونغ يانغ-سانا

أكد رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون أن إطلاق بلاده قمراً صناعياً للاستطلاع مؤخراً هو ممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس، ولا يمكن للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية التنازل ولو قليلاً أو التوقف ولو للحظة عن ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية عن الرئيس كيم قوله خلال زيارته الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي “ناتا” للإشادة بعلماء وفنيي الفضاء: “إن الإطلاق كان حدثا مذهلا وجاء في مواجهة التحركات الخطيرة والعدوانية للقوات المعادية”.

وأشار كيم إلى أنه يقدر بشدة أن الحدث المذهل المتمثل في نشر القمر الصناعي الاستطلاعي المتربص باستمرار بالنوايا العسكرية للقوات المعادية وتحركاتها، مع الحارس الفضائي وتلسكوب الرؤية القوي يعد “انتصاراً ثميناً” وشدد الرئيس الكوري الديمقراطي على أن امتلاك قمر صناعي للتجسس هو ممارسة “كاملة” لحق بلاده في الدفاع عن نفسها، داعيا إلى بذل الجهود لتحقيق “الهدف الفوري وطويل الأجل” المتمثل في تطوير قدرات الاستطلاع الجوي.

وكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعلنت الأربعاء الماضي نجاحها في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع، وذلك من محافظة تشولسان بمقاطعة بيونغان الشمالية.

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