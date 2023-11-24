الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي في غزة ويقتل بدم بارد امرأة جريحة ويعتقل آخرين

القدس المحتلة-سانا

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقتل بدم بارد ووحشي امرأة جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف المولدات الرئيسية في المستشفى، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أقسامه وخروجها من الخدمة، كما قصفت مدفعيته محيط المستشفى وبواباته الرئيسية قبيل اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت قواته سيدة جريحة بصورة وحشية، وجرحت ثلاثة آخرين، واعتقلت آخرين.

وأكدت مصادر صحية فلسطينية أن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال قصفت أمس المستشفى بشكل مباشر، ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى تعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الأكسجين بداخله.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما خرج من الخدمة 26 مستشفى و55 مركزاً صحياً، إضافة إلى استهداف 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف من الخدمة جراء نفاد الوقود.

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