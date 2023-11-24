لوكاشينكو: تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا يهدد السلام الإقليمي والدولي

مينسك-سانا

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من تسرب الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا ما يمثل تهديداً للسلام الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشينكو قوله اليوم خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة في مينسك: “ليس سراً أن الأسلحة الموردة إلى كييف تذهب إلى الأسواق السوداء” مضيفاً “إذا لم يكن السياسيون الغربيون قلقين فنحن نعتبر ذلك تهديداً أمنياً ليس لمنطقتنا فحسب بل للعالم بأسره”.

ولفت الرئيس البيلاروسي إلى أن الصراعات الإقليمية يمكن أن تنتشر إلى بلدان أخرى في أي لحظة.

وقال لوكاشينكو: إن “الاتهامات حول نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلدنا وعلى أراضينا هي ببساطة سخيفة ونحن، وأكرر للمرة المئة، لا نهدد أحداً مثل أولئك الذين جعلوا من لغة القوة توجها عالمياً”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كلمة له خلال القمة عن عملية منسقة لمكافحة الإرهاب في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بهدف قمع التجنيد وعرقلة قنوات مغادرة مواطني بلدان المنظمة للمشاركة في أنشطة الجماعات الإرهابية الدولية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc