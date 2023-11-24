برنامج الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة في غزة

روما-سانا

كشف برنامج الأغذية العالمي اليوم أن 2.2 مليون شخص أي قرابة جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وأوضح البرنامج في بيان أن “مئات الآلاف من النازحين في غزة يتكدسون في ملاجئ ومستشفيات مكتظة مع نفاد الغذاء والماء، وذلك جراء الحرب المدمرة التي تشنها “إسرائيل” منذ 48 يوماً على القطاع”.

وأضاف البيان أن “النظم الغذائية تنهار في غزة، فيما تم إغلاق آخر مخبز كنا نعمل معه بسبب نفاد الوقود أو الغاز”، داعياً إلى وقف الأعمال العدائية والوصول الآمن للإمدادات الغذائية والوقود، حتى يتمكن من القيام بعملياته داخل غزة بأسرع ما يمكن.

ومنذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الاسرائيلي عدواناً وحشياً على غزة، ما تسبب باستشهاد أكثر من 14854 شهيداً منهم6150 طفلاً.

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