إصابة 5 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة الإيرلندية

دبلن-سانا

أصيب خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إثر حادث طعن في ساحة بارنيل بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

ونقلت رويترز عن الشرطة الإيرلندية قولها اليوم: إن ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح بعضها خطيرة إلى جانب امرأة ورجل بالغين، إثر تعرضهم لحادث طعن في ساحة بارنيل بجوار الشارع الرئيسي في مدينة دبلن، وتم نقلهم جميعاً للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار في بيان أن الشرطة اعتقلت مشتبها به، فيما ذكرت صحيفة آيريش تايمز أن المشتبه به أصيب بجروح يعتقد أنه ألحقها بنفسه، وأن الدلائل الأولية تشير إلى أن رجلاً حاول مهاجمة عدد من الشباب دون تحديد الدافع وراء ذلك.

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