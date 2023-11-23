إسقاطات إنسانية في مسرحية “أخوة الجنون” على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

قدمت فرقة نقابة الفنانين بحمص اليوم عرضها المسرحي “أخوة الجنون” تأليف وإخراج زيناتي قدسية على مسرح قصر الثقافة بحمص.

وتناول العرض فكرة الهروب من الواقع إلى الجنون بأسلوب ساخر مليء بالتناقضات والرموز والإسقاطات الإنسانية حيث تعتزل مجموعة وتنأى بنفسها عن الناس، وتدرك بأنها لتعيش سعيدة لا بد من أن تغمض عينيها عن الحقيقة والعدل وتلجأ للهروب حين تعجز عن الصمت أمام ما يجري أمامها من ظلم.

ولفت الفنان زيناتي قدسية في تصريح لمراسلة سانا الثقافية إلى أن العرض يدور في فلك الابتعاد عن الحيادية والنأي بالنفس في ظل الأزمات التي تواجه الشعوب كما تفعل بعض الدول تجاه ما يجري في فلسطين من إجرام صهيوني لافتاً إلى أن الأسلوب ينتمي للكوميديا الهادفة المحاكية لمجتمعنا ليشعر المشاهد بالمتعة والفائدة.

الكاتب والمخرج المسرحي حسن عكلا أشار إلى أن العرض احترافي وقدم بأسلوب ساخر عبر مجموعة مشاهد تهدف لفكرة واحدة مفادها بأن الحل الجماعي هو ما تصنعه الأمة والوطن والمجتمع.

بدوره رئيس فرع نقابة الفنانين بحمص أمين رومية لفت إلى أن العرض حمل رسالة سامية تتمثل بأن مواجهة الواقع القاسي لا تكون بالدعاء وإنما بالمواجهة.

رشا محرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc