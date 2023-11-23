“هندسة المباني والمنشآت في البيئة التاريخية للمدن” في مؤتمر علمي بالمركز الثقافي الروسي بدمشق

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي الروسي بدمشق اليوم المؤتمر العلمي الأول بعنوان “هندسة المباني والمنشآت في البيئة التاريخية للمدن” الذي يقام بالتعاون بين كل من الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي الإنساني في سورية وجامعة مدينة نيجي نوفغورود للهندسة المعمارية والمدنية والأكاديمية الروسية للهندسة المعمارية وفنون البناء.

ولفت نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الأنماط المعمارية في المدن وتواصل المركز مع مختصين بالفن المعماري لمناقشة قضايا خاصة بتنظيم المدن.

وقدمت الباحثة عبير العرقاوي في بداية المؤتمر مداخلة تحدثت فيها عن الحفاظ على عمارة وتخطيط دمشق القديمة، والتخريب الذي تعرضت له بسبب الحرب الإرهابية على سورية مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الروسي.

وفي مداخلتها تطرقت الباحثة سندس حميدي إلى العمارة الطينية في سكن منطقة القلمون التي ترجع للجذور الآرامية، وتحدثت عن خصائص العمارة التراثية وتفرد التشكيل المعماري فيها.

ولفتت الباحثة مروة التركماني إلى أهمية الحفاظ على الموقع الأثري وأصالته وقيمته، والحد من التهديدات والتلف الناتجة عن العوامل الطبيعية، والحفاظ عليه من أي تدخلات تهدد سلامته وتسهيل وصول الزوار إليه والتعرف على مختلف عناصره ومكوناته.

وتناولت الباحثة رانيا قطف العمارات السكنية بدمشق وتاريخ التطور العمراني فيها وأسباب تميزها وتفردها.

وأشارت هدية عبد الرزاق آقبيق مهندسة معمارية في تصريح لمراسلة سانا إلى أنها شاركت بالمؤتمر عبر مداخلة تتحدث عن عمارة الماء في الصالحية لافتة إلى أهمية الموضوع لأن أساليب جر ونقل المياه في الصالحية تضاهي الآن الوسائل الموجودة بنقل وجر المياه.

ميس العاني

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