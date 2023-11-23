فريق الوحدة يفوز على الشرطة العراقي في بطولة غرب آسيا لكرة السلة (وصل)

دمشق-سانا

فاز فريق الوحدة على الشرطة العراقي بنتيجة 74-70 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية ببطولة غرب آسيا لكرة السلة (وصل) لحساب المجموعة الثانية.

وكان فريق الاتحاد أهلي حلب فاز على النفط العراقي بنتيجة 79-72 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الأولى من البطولة للمجموعة الأولى.

وتلعب الفرق بطريقة الدوري بكل مجموعة على حدة فيتأهل الأول من كل منها مباشرة لنصف النهائي بينما يلعب ثاني كل مجموعة مع الثالث في المجموعة الأخرى لكي يتأهل أربعة فرق لنصف النهائي.

محمد الرحيل

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