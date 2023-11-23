المقاومة الفلسطينية: استهدفنا 335 آلية للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان.. وجاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي له

القدس المحتلة-سانا

أكد الناطق باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية أن مقاتلي المقاومة يواصلون في اليوم الثامن والأربعين من معركة طوفان الأقصى تصديهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معلناً أنهم استهدفوا 335 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان، كما نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو.

وقال الناطق في بيان اليوم: “جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان، وخسائره البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي”، لافتاً إلى أن ما قبل به العدو في اتفاق التهدئة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كانت المقاومة تطرحه سابقاً.

وبين الناطق أن المقاومة وثقت استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري استهدافاً مباشراً من مدى الأسلحة المضادة للدروع أو عبوات “العمل الفدائي” وعبوات “الشواظ”، منها 33 آلية خلال الساعات الـ 72 الأخيرة في مناطق التوام وجباليا وبيت حانون والشيخ رضوان وحي الزيتون، مشيراً إلى أن هذه الآليات تنوعت ما بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات والحفارات، وقد تم تدميرها تدميراً كلياً أو جزئياً.

وتابع الناطق أنه تم استهداف الجنود والقوات الراجلة للعدو الصهيوني بعشرات العمليات في أماكن التحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد، فيما واصلت المقاومة دك التحشيدات بقذائف الهاون وتوجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة وبمدايات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

لفت الناطق إلى أن مقاتلي المقاومة نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى بشكل محقق في قوات العدو خارج آلياتهم، حيث نصب مقاتلونا في منطقة التوام شمال قطاع غزة أمس الأول كميناً بناقلة جند للعدو، وهاجموها من مسافة صفر بالقنابل والأسلحة الرشاشة، وقضوا على ما لا يقل عن خمسة جنود، كما فجروا بعبوة مضادة للأفراد قوة النجدة بعد أن أوقعوهم بكمين آخر.

وأوضح الناطق أن مقاتلي المقاومة هاجموا أمس الأول أيضاً في عملية أخرى ثمانية جنود في عقدة قتالية شرق مستشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان، وأمطروهم بالرصاص من مسافة 10 م فأردوهم بين قتيل وجريح، كما استهدفوا مجموعة راجلة أخرى للعدو مكونة من 6 أفراد بعبوة رعدية مضادة للأفراد، كما تم رصد قوة الانتشال التي قدمت إلى المنطقة وهرعت للمكان تحت وابل من الدخان والقصف العشوائي.

وقال الناطق إنه تم استهداف قوة صهيونية راجلة بضربة استباقية في تلة قليبو شمال مخيم جباليا، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، إضافة لقنص أحد الجنود والقضاء عليه فوراً، والقضاء اليوم على قوة أخرى في حي الزيتون وتدمير برج دبابة ميركافا، واستهداف جنود مشاة بالقنابل والأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضاف الناطق أن خطة العدو الصهيوني في توغله البري وارتكابه المجازر بحق أهالي قطاع غزة ستفشل، فمقاتلو المقاومة متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية، بينما لا يزال العدو يخفي خسائره الحقيقية التي نعرفها ونشاهدها، وما قبل به العدو في اتفاق التهدئة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه قبل بدء التوغل البري ورفضه في حينه.

ودعا الناطق إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء الضفة الغربية وكل جبهات المقاومة، وتسديد ضربات للعدو وملاحقته في كل أنحاء فلسطين.

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